2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor 'u çalıştıran Rıza Çalımbay, geldiği günden bu yana takımını her zaman bir adım daha ileriye taşımayı başardı. 59 yaşındaki teknik adam, 2 sezondur takımını Avrupa'ya götürürken, bu yıl ise ligde beklenen sıralamayı elde edemedi. Ligde beklenen başarı gelmese de Türkiye Kupası’nda tarih yazıldı, ilk kezkupa kazanılıp yine Avrupa bileti alındı. Fakat deneyimli çalıştırıcı Çalımbay’ın da sona erdi. Çalımbay, önceki gün konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Senelerdir buradayım ve 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımı için çok önemlidir bu.”

'Geleceğimize bakacağız'

“Sezonu ilk biz açtık, en son biz kapattık. Kutlamalardan sonra yönetimle oturup konuşacağız, ona göre geleceğimize bakacağız." Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Rıza Çalımbay ve yönetimin, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Taraflar arasında büyük bir aksilik olmazsa sözleşmenin imzalanması ve Çalımbay'ın, kariyerini Sivas'ta sürdürmesi bekleniyor.