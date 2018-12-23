Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan Sivasspor, son 6 haftada 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladı.
Yiğidolar, son 3 maçını gol bile yemeden kazandı.
Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan Sivasspor, son 6 haftada 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladı.
Yiğidolar, son 3 maçını gol bile yemeden kazandı.
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