Sivasspor'dan müthiş seri

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Sivasspor, ligde son 6 haftada yenilmezlik serisi yakaladı.

23 Aralık 2018, Pazar 06:17
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Sivasspor'dan müthiş seri

Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan Sivasspor, son 6 haftada 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladı.

Yiğidolar, son 3 maçını gol bile yemeden kazandı. 

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