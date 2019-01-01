Süper Lig'de bir çok takımın transfer listesinde yer alan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'e bir talip daha çıktı. Bu sezon Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Sivasspor 30 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Yiğidolar, Beşiktaş ile masaya oturdu. Golcü futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'un da gündeminde olan Pektemek, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

7 sezondur Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Orhan Yıldırım