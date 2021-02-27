Demir Grup Sivasspor’un, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı karşılaşmada omuzundan sakatlanan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ın sağlık durumunun yarın çekilecek MR sonucunda belli olacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında sakatlanan kalecimiz Muammer Yıldırım’ın sağlık durumu yarın çekilecek MR’dan sonra belli olacak." ifadesine yer verildi.

Sivasspor’un bugün Rize deplasmanında Çaykur Rizespor ile yaptığı karşılaşmanın 60. dakikasında omuzundan sakatlık geçiren Muammer’in yerine Ali Şaşal Vural kaleye geçmişti.