Sivasspor , Spor Toto Süper Lig ’in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Dia Saba'nın attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ilk galibiyetini alırken güçlü rakibinin namağlup unvanını da sonra erdirdi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 85. dakikada Dia Sabia attı.

Ligdeki ilk galibiyetini elde eden ve zorlu Ballkani maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Başakşehir maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “İstanbul hatırası” notu eklendi. (İHA)







