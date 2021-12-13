Sivasspor , Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray 'ı Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Yiğidolar maçın ardından da galibiyet paylaşımında gol öncesinde Christian Luyindama ile çarpışan ve yerde kalan Muslera'yla, arkada gol sevincini yaşayan Fajr'a yer vermişti. Bu paylaşım tepki çekince Kırmızı-Beyazlılar kısa süre içerisinde gönderiyi kaldırmıştı.

Yaşanılanların ardından Sivasspor'dan bir de sahayı sedyeyle terk eden Muslera için geçmiş olsun mesajı geldi. Yiğidolar, yaptığı paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 80. dakikasında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır" denildi.

İşte Sivasspor'un geçmiş olsun paylaşımı:



