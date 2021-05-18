Süper Lig’i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupasını kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor’da, kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından Avrupa Ligi ile ilgili bir paylaşım geldi.

Kırmızı Beyazlı ekip yaptığı paylaşımda, "Avrupalı Yiğido" ifadelerine yer verdi.







