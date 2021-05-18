Sivasspor'dan flaş paylaşım
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan Sivasspor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Süper Lig’i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupasını kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor’da, kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından Avrupa Ligi ile ilgili bir paylaşım geldi.
Kırmızı Beyazlı ekip yaptığı paylaşımda, "Avrupalı Yiğido" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/SivassporKulubu/status/1394739509040926722