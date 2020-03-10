Sivasspor’dan evinde büyük başarı

Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım unvanını korudu. İç sahadaki 13 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan Kırmızı-Beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasındaki ilk maçta Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Daha sonra üçüncü haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu maçın ardından Sivas’ta oynadığı karşılaşmalarda 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü’nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor’u 2-1, 11. haftada Konyaspor’u 2-0, 13. haftada Kasımpaşa’yı 2-0, 15. haftada Fenerbahçe’yi 3-1, 17. haftada da Göztepe’yi 1-0 yenerek üst üste 7 iç saha mücadelesini kayıpsız geçti.

Aslan’a seri sonu!

19. hafta Rizespor, 21. haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, 23. haftada Alanyaspor’u iç sahada 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, iç sahada kaybetmeyen takım unvanını da korudu.

Sivasspor bu alanda Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. Juventus ve Dortmund’dan daha uzun seri yakalayan, Real Madrid’le aynı durumda olan Yiğidolar, Barcelona ve Liverpool’u takip ediyor.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti. 11 aydır sahasında kaybetmeyen Kırmızı- Beyazlı ekip, devleri kıskandırıyor.