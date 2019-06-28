Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar’da gündem Eren Derdiyok... Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle Sivasspor arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak. Sivasspor Yönetimi, Eren ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak. Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray’da 7 gol atma başarısı gösterdi.

Sivas yine Medicana’ya emanet

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Medicana Sivas Hastanesi’yle sağlık sponsorluğu anlaşmasını 2019-2020 sezonu için yeniledi. 2015 yılından itibaren Medicana Sivas Hastanesi ile devam eden sağlık sponsorluğu anlaşması 2019-2020 sezonu için Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katılımı ile yeniden imzalandı.