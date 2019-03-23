Robinho’nun yerine Ocak ayında Sivasspor’a gelen Diabate, kısa sürede kalitesini ispatladı, Başkan Mecnun Otyakmaz’dan tam not aldı. 9 lig maçında 3 asistle oynayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için Kırmızı-Beyazlı yönetim erkenden çalışmalara başladı. Sivasspor, kiralık olarak gelen Diabate’nin tapusunu almak istiyor. 2022’ye kadar Premier Lig ekibi ile sözleşmesi bulunan Diabate’nin de, Leicester’de forma şansı çok düşük olduğu için Sivasspor’da kalmaya oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

‘Fedakarlık yapacağız’

Başkan Otyakmaz yakın çevresine, “Her türlü fedakarlığı yapacağız. Bize uzun yıllar katkı sağlayabilecek, kaliteli bir oyuncu” dediği Diabate konusunda önümüzdeki haftalarda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Yiğidolar’da Kone’nin durumu ise sezon bitiminde netlik kazanacak.

Douglas gibi olmasın

Diabate gibi Sivasspor’un kadrosunda kiralık olan yıldızlardan biri de Douglas. Barcelona’dan sezon başında gelen yıldız sağ bek, lige adeta damgasını vurdu. Kırmızı- Beyazlılar her ne kadar Douglas’ın da tapusunu almak istese de görüşmelerde geç kalınca Galatasaray oyuncuyla prensipte anlaşmıştı. Douglas, 3 gol, 6 asistle ligin en skorer defans oyuncusu.

M.Ali Sabuncu