UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcilerimizden Sivasspor , sahasında ağırladığı CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor, temsilcilerimiz arasında geceyi galibiyetle kapatan tek takım oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 73. dakikada Mustapha Yatabare ile 64. dakikada Max Gradel attı. Avrupa’daki 3. galibiyetini elde eden Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, CFR Cluj maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Avrupalı Yiğido” notu eklendi.





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