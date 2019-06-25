Sivasspor, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Aaron Appindangoye ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Gabonlu sporcu stoper mevkiinde görev yapıyor.

20 Şubat 1992'de Gabon'un Franceville şehrinde dünyaya gelen Aaron Appindangoye, futbola ülkesinin FC 105 Libreville takımında futbola başladı. Sırasıyla; Boavista, Mounana, Evian, Stade Laval formasını giydi. 2017 yılında Ümraniyespor ile Türkiye macerasına başlayan Aaron Appindangoye, 2 sezonda 57 kez İstanbul temsilcinin formasını terletti.

Aaron Appindangoye'ye Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.

Kulübümüz daha önce kaleci Mamadou Samassa, defansın sağında görev yapan Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.