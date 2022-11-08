Spor Toto Süper Lig ’de 13. hafta mücadelesinde dün akşam Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ’ye konuk olan Sivasspor , lidere 1-0’lık skorla kaybetti. İlk yarısı kıyasıya rrekabetle 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Enner Valencia’nın penaltıdan attığı gole engel olamayan Yiğidolar, tam 6 maç sonra Kanarya’ya kaybetti.

Seri sona erdi

Son 3 sezonda Fenerbahçe’yle oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve üç beraberlik alarak Sarı-Lacivertliler’den 15 puan kapmayı başaran Yiğidolar’ın serisi, dün akşamki sonuçla bitti. Bu karşılaşma öncesinde son olarak Fenerbahçe’ye 15 Mart 2019’de 2-1’lik skorla yenilen Sivas, 3 yıl sonra İstanbul devine boyun eğdi.

10 puanda kaldılar

Geçen hafta perşembe günü UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri; Cluj ve Ballkani’nin yer aldığı G Grubu’nu 11 puanla zirvede tamamlamıştı. Avrupa’da başarılı bir görüntü sergileyerek üst tur heyecanı yaşayan Sivasspor’da ligde ise işler istendiği gibi gitmiyor. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet sonrasında son 3 lig maçında üçüncü yenilgisini alan Sivasspor, 10 puanla düşme hattına geriledi.