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Sivasspor'dan 38 maçta 51 gol

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon rakip filelere 38 maçta 51 gol attı. Kırmızı-beyazlıların en golcü ismi 10 gollü Yatabere oldu.

28 Mayıs 2022, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Sivasspor'dan 38 maçta 51 gol

Süper Lig ’de 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor , oynadığı 38 maçta rakip ağları 51 defa sarstı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Yiğidolar’da atılan golleri 15 farklı futbolcu kaydetti. 

Ligde Sivasspor adına en çok gol atan isim Mustapha Yatabare oldu. Malili futbolcunun, 10 golde imzası bulunurken, takımdan ayrılan Pedro Henrique 8 golle ikici sırada yer aldı. Bu oyuncuları Olarenwaju Kayode, Fayçal Fajr, Goutas, Max Gradel ve Jorge Felix takip etti. 

Sivasspor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle: 

 Mustapha Yatabare: 10 gol 

 Pedro Henrique: 8 gol 

 Olarenwaju Kayode: 6 gol 

 Dimitrios Goutas: 5 gol 

 Fayçal Fajr: 5 gol 

 Jorge Felix: 3 gol 

 Max Gradel: 3 gol 

 Kerem Atakan Kesgin: 2 gol 

 Fredrik Ulvestad: 2 gol 

 Leke James: 2 gol 

 Caner Osmanpaşa: 1 gol 

 Ahmet Oğuz: 1 gol 

 Ziya Erdal: 1 gol 

 Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol 

 Isaac Cofie: 1 gol 

 SİVAS (İHA)

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