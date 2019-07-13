Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Sivasspor, transferde gaza bastı. Kadronun büyük bölümü dağıldığı için çalışmalara oynayabilecek düzeydeki 12 futbolcuyla devam eden Yiğidolar’da teknik direktör Rıza Çalımbay acil takviye isterken, Başkan Mecnun Otyakmaz devreye girdi. Transferde tekrardan harekete geçildi. Daha önce Troyes’ten Mamadou Samassa, Kayserispor’dan Muammer Yıldırım, Ümraniyespor’dan Aaron Appindangoye Braga’dan Marcelo Goiano ve Akhisarspor’dan Caner Osmanpaşa’yı kadrosuna katan Sivasspor, yakın zamanda 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

1.2 milyon Euro’ya çıkıldı

Eren Derdiyok’u Göztepe’ye kaptıran Yiğidolar, forvete Başakşehir’le sözleşmesi biten Adebayor’u almak istiyor. Kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Sivas’ın 1.2 milyon Euro yıllık ücreti gözden çıkarttığı öğrenildi. Orta sahaya ise Ruben Ribeiro ve Aytaç Kara gelecek. Portekizli 10 numara ile el sıkışıldı, Aytaç’ın ise imzaya yakın olduğu belirtildi.

Mehmet Ali Sabuncu / Gökmen Özcan