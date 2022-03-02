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Sivasspor'da Ziya Erdal'dan olay açıklamalar: Volkan Demirel küfretti

Sivasspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Kırmızı-Beyazlılarda Ziya Erdal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'e tepki göstererek, "Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından (Volkan Demirel) küfür ediliyor. Hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum hocanın." dedi.

02 Mart 2022, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Ziya Erdal'dan olay açıklamalar: Volkan Demirel küfretti

Sivasspor , Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Kırmızı-Beyazlılarda Ziya Erdal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli futbolcu Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'e tepki göstererek şu açıklamaları yaptı:

"20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından (Volkan Demirel) küfür ediliyor. Hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum hocanın. Yakışık almadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş."

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(ÖZET) Sivasspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-0


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