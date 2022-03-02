Sivasspor , Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Kırmızı-Beyazlılarda Ziya Erdal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'e tepki göstererek şu açıklamaları yaptı:

"20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından (Volkan Demirel) küfür ediliyor. Hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum hocanın. Yakışık almadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş."



