Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Fernando katılmadı. Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra kara yolu ile Gaziantep’e giderek yarın yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Camara ilk idmanına çıktı

Diğer yandan Sivasspor’un yeni transferi Fransız futbolcu Samba Camara, takımla beraber ilk idmana çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kaynaştığı görülen Camara’nın idmandaki performansıo ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)