Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Son bölümde ise pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Armin Djerlek de yer aldı.