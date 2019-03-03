Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçının mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

03 Mart 2019, Pazar 22:24
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Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçının mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda, Bursaspor karşısında forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 8 Mart Cuma günü saat 20.30’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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