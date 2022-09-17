Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor, bu sezon çıktığı 11. resmi müsabakadaki ilk galibiyetini Konferans Ligi'nde Cluj'a karşı aldı. Yiğido, şimdi seriye başlamak istiyor.

Süper Lig'de son olarak geçen sezonun son haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 10 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı. Süper Lig'de iç sahada Gaziantep FK ve Alanyaspor ile 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 ve İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş 'a 3-1 ve Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden Sivasspor, Süper Kupa'da Trabzonspor 'a 4-0, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetmişti. Konferans Ligi gruplarının ilk maçında ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Yiğido, Romanya ekibi CFR Cluj'u 1-0 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet hasretini sonlandırdı.