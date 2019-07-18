Sivasspor'da Yatabare transferi bitmek üzere

Transferde en geç kalan takımların başında gelen Sivasspor gaza basıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Eren Derdiyok’u elden kaçırdıktan sonra Yatabare’yle anlaştı, iş imzaya kaldı.

18 Temmuz 2019, Perşembe 06:01
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Sivasspor'da Yatabare transferi bitmek üzere

Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezona hazırlanan Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Transferde geç kalan ve kadrosuna hâlâ birçok eksik bulunan Kırmızı-Beyazlılar, hafta sonuna kadar önemli takviyeler yapmaya çalışıyor. Özellikle forvet bölgesine kaliteli bir isim kazandırmak isteyen Yiğidolar’ın listesinde 1 numarada Yatabare yer alıyor. Konyaspor’da gözden çıkarılan futbolcuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve işin Konyaspor’la kalan birkaç küçük pürüzün çözülmesi sonrası biteceği öğrenildi.

Emre 1 ay yok

Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’ın kampta elmacık kemiğinin kırılması da moralleri bozdu. Yiğidolar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kanat için de mutlaka transfer yapılasını talep ettiği öğrenildi.

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