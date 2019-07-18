Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezona hazırlanan Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Transferde geç kalan ve kadrosuna hâlâ birçok eksik bulunan Kırmızı-Beyazlılar, hafta sonuna kadar önemli takviyeler yapmaya çalışıyor. Özellikle forvet bölgesine kaliteli bir isim kazandırmak isteyen Yiğidolar’ın listesinde 1 numarada Yatabare yer alıyor. Konyaspor’da gözden çıkarılan futbolcuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve işin Konyaspor’la kalan birkaç küçük pürüzün çözülmesi sonrası biteceği öğrenildi.

Emre 1 ay yok

Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’ın kampta elmacık kemiğinin kırılması da moralleri bozdu. Yiğidolar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kanat için de mutlaka transfer yapılasını talep ettiği öğrenildi.