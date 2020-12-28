Galatasaray formasını terlettiği 4 sezonda 6 kupa sevinci yaşayan, ardından Göztepe ve son olarak da Sivasspor'da kariyerine devam eden Yasin Öztekin'de flaş gelişme... Yiğidolar'ın yıldız ismi, Katar veya Suudi Arabistan kulüplerinden birine gidebilir. 33 yaşındaki başarılı oyuncuya menajerler vasıtasıyla ciddi teklifler geldiği öğrenildi.

Sivasspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Yasin, bu sezon 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımdaki kilit isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, Galatasaray'da oynadığı dönemde de Arap kulüplerinin radarına girmişti.

Safa Can Konuksever



