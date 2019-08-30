Sivasspor’da Traore an meselesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği Abdou Razack Traore ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama kısa bir zaman sonra yapılması bekleniyor. Traore, 28 Aralık 1988 tarihinde Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dünyaya geldi. Futbola Excellence FC altyapısında başlayan Traore, ilk profesyonel sözleşmesini 2005 senesinde Fas'ın en önemli kulüplerinden Raja Casablanca ile imzaladı. Burada sadece 1 sezon kaldı ve yalnızca 4 maçta görev aldı.

2006 senesinde Norveç'in köklü kulüplerinden Rosenborg'a transfer oldu. 4 sezon formasını giydiği takımda 51 maçta görev aldı ve 3 gol attı. 2010 senesinde de Polonya 1. Lig ekiplerinden Lechia Gdask'a transfer olan Traore, 2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a geldi. 1 sezon sonra Kardemir Karabükspor'a giden Traore, 2015 senesinde de Konyaspor'a kiralandı. Konyaspor’da geçen sezon 21 maçta görev alan Traore, 3 kez asist yaparken, sezon boyunca 4 sarı kartla cezalandırıldı.

İHA