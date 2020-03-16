Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye’ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü de futbolcuların ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.

İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kırmızı-beyazlı kulüp, A Takım ile alt yapı futbolcularının; yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemlerini aldı.

İHA