Yeni sezonda Avrupa hedefiyle yola çıkmak isteyen Sivasspor’da gündem hoca...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle tehlikeli bölgede gezinen Yiğidolar’da yapılan yönetim toplantısında Hakan Keleş’le yola devam kararı çıkmadı. Genç hocayla yolların ayrılmasına karar verildi.

Kırmızı-Beyazlılar’ın takımın başına getirmeyi düşündüğü isim ise daha önce de takımda görev yapan Rıza Çalımbay...

Son olarak geçen sezon Atiker Konyaspor’da çalışan başarılı teknik adamın adı Süper Lig’de başta Beşiktaş olmak üzere Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor gibi takımlarla anılıyor.

Sivasspor Yönetimi ise takımı Çalımbay’a emanet etmekte ısrarcı. Tarafların önümüzdeki günler içerisinde bir araya gelerek bir görüşme yapacakları belirtildi.

Taraftar onu istiyor Çalımbay’ın teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı takım Sivasspor. Rıza Çalımbay, 2010-2013 arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Yiğidolar’la 108 maça çıktı. Taraftarın da Çalımbay’a karşı ciddi ilgisi söz konusu.