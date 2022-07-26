Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Sivasspor ’un gözü, takıma yapılacak olan takviyelerde. 30 Temmuz’da Trabzonspor ’la Süper Kupa maçına çıkacak olan Yiğidolar, transferde önemli bir hamle yaptı. KırmızıBeyazlılar, Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N’Jie ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye’ye gelen yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Kamerun Milli Takımı’nda da oynayan N’Jie, geçmişte Lyon, Marsilya, Tottenham gibi takımlarda da forma giymişti. Çalımbay’ın bizzat görüşüp ikna ettiği oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Morutan girişimi devam

Galatasaray ’da kiralık gönderilmesine kesin gözle bakılan Morutan’la ilgili Sivasspor’un ısrarı devam ediyor. Kasımpaşa’nın da devrede olduğu başarılı futbolcunun takıma kazandırılması adına Galatasaray’la masaya oturacak olan Sivasspor yönetimi, iki transferi de Süper Kupa Finali’ne kadar yetiştirmek istiyor.