Sivasspor’da seri sonu!

Antalyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 28 maç sonra bir Süper Lig mücadelesini gol atamadan tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyordu. Ligde 3’ü geçen sezon, 25’i bu sezon olmak üzere 28 karşılaşmada da gol atma başarısı gösteren Sivas, 26. haftada Antalyaspor’a 1-0 yenilerek bu seriyi sürdüremedi.

Yiğidolar resmi maçlardaki gol atma serisi kupada yine Antalya deplasmanında aldığı 0-0’lık skorla sona erdirmişti. Sivasspor bu sezon ligde geride kalan 26 haftada 47 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gole engel olamadı.