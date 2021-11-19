Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 'da Sefa Yılmaz şoku yaşanıyor. Hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edildi. Yaygın ödemi de bulunan futbolcunun en az 6 hafta sonra hazır olması bekleniyor.

Kırmızı Beyazlı ekipten Sefa Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

''Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz Sefa Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu. Hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanan sporcumuz Sefa Yılmaz’a yapılan kontrollerde sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edilmiştir. Yaygın ödemi de bulunan oyuncumuzun en az 6 hafta sonra hazır olmasını planlıyoruz. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.''







