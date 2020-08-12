Sivasspor’da Robinho sesleri

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transferler ilgili konuştu... Otyakmaz, gündemel gelen Robinho transferi ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Robinho bizde çok istekliydi, çok formdaydı, çok da başarılıydı. Şimdi aradan 1 buçuk yıl geçti. Geçtiğimiz iki yılda bir form düşüklüğü oldu mu bilemiyoruz ama yabancı sayımız da biraz yüksek. Biraz daha düşünüyoruz. Genel kurulda daha netleşir. Rıza hocamız da isteyebilir” diye konuştu. Gündeme gelen Aly Malle ve Welliton ile imza atmadıklarını söyleyen başkan, “Adı Sivasspor ile anılan oyuncuların hiçbirine imza atmadım. Aly ve Welliton ile imza atmadık. İmza atmadığımıza göre gerçekleşmiş bir şey yok. Gerçekleşmiş olarak yayınlar yapılıyorsa yanlış yapılıyor” diye konuştu.