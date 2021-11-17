Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Oğuzhan Özyakup ve Salomon Rondon hakkında konuştu.

Oğuzhan ve Rondon'la ilgilenmiyoruz

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu Rıza Çalımbay, "Süper Lig'de devre arasına 7 hafta var. Şu anda tek düşüncemiz 7 haftalık süreçte oynayacağımız maçlar. Oğuzhan Özyakup ve Salomon Rondon'la ilgilenmiyoruz. Oğuzhan ve Rondon iddiası gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Uğur, Trabzon'a giderse Milli Takıma çağrılır

Trabzonspor 'un transfer listesinde yer alan Uğur Çiftçi hakkında ise Çalımbay, "Trabzonspor, Uğur Çiftçi ile ilgileniyor. Trabzonspor'un sezon öncesinde de Uğur'a bir teklifi olmuştu. Uğur'un A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Uğur, Trabzonspor'a transfer olursa ilk aday kadroda yer alır. Fakat Sivasspor'dayken tercih edilmez. Bunun sebebini açıkçası bilmiyorum." ifadelerini kullandı.