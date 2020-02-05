Sivasspor’da Rıza Çalımbay’dan fikstür isyanı

Kupada Antalyaspor, ligde ise Başakşehir’le iki kader maçına çıkacak olan lider Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’dan program tepkisi.

Deneyimli teknik adam, zor durumda bırakıldıklarını belirterek, “Ya kupa ya lig. İkisinden birini seçmek zorunda kalacağız” dedi ve ekledi: “Şu anda Kone, Fernando, Marcelo, Erdoğan ve Emre sakat. Maç tarihlerini, saatlerini yaparken, bizim kupa maçımızı saat 20.30’a veriyorlar. Bu maçı 20.30’a verdiğiniz zaman burası Sivas. Bizim buraya 20.30’dan sonra dönme şansımız yok. Uçak inmeyebilir, her şey olabilir. Onun için 1 gün daha orada kalmak zorunda kalıyoruz. Geliyoruz buraya 1 gün dinleniyoruz ve bizi final gibi maça, Başakşehir karşısına çıkartıyorlar. Şimdi ben burada yedek takım mı çıkayım, tam takım mı çıkayım, nasıl çıkayım?”

‘Buzda oynayacağız’

Çalımbay, “Antalyaspor maçının rövanşını oynuyoruz, yine saat 20.30’a veriyorlar. İnsanların şunu bilmesi lazım 20.30’da Sivas’ta hava sıcaklığı eksiye dönüşüyor, çok soğuk oluyor. Saat 16.00’da bile kar, buz her şeyin olabileceği bir sahada saat 20.30’da maç vermek doğru değil. Bu maçı oynuyoruz, 2 gün sonra Trabzon’a final gibi bir maça gidiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Bir karar vereceğiz’

Deneyimli teknik adam, ligde ve kupada kadro kurma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, “Bir karar vereceğiz ya ora ya bura. Sanki ikilemde kaldık, sanki biz kupada gitmeyelim gibi bir şey var. Biz gitmek istiyoruz ama öyle şartlar oluşuyor ki kadro çıkartma veya dinlenme gibi bir şansımız maalesef yok. Başakşehir maçı çok kritik ve önemli. Taraftarımızın o gün ne olursa olsun stadı doldurması ve çok büyük destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.