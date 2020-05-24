Sivasspor’da Rıza Çalımbay ve futbolculardan videolu bayram kutlaması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, sosyal medyada yayınlanan video mesajları ile Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çalımbay, mesajında, bütün halkın bayramını tebrik ederek, "Gerçekten istediğimiz gibi bir bayram olmayacak ama buna katlanmamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bayramı telefonla görüntülü konuşarak kutlamalarını isteyen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Büyüklerimizin ellerinden öyle öpmemiz gerekiyor. Tabii ki ziyaretlerimiz maalesef olmayacak, onun için de çok üzgünüz. Şu ana kadar mükemmel bir şekilde gidişatımız var ama tehlikeli bir şey daha var, ’geçmiş bayramınız mübarek olsun’ diye ziyarete gidilirse o da kötü. Geçmiş bayramı kutlayalım diye kimse ziyarete gitmesin, şunu güzel bir şekilde geçirelim. Gerçekten çok iyi bir gidişatımız var, bunu da iyi bir şekilde bitirelim. Herkesin bayramı mübarek olsun."

Futbolculardan Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan da çekilen video ile vatandaşların bayramını tebrik etti.