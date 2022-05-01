Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray 'a konuk olacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'dan puan almak istiyoruz. Çok büyük atmosfer olacak. Biz 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin muhteşem taraftarları var. Galatasaray çıkışa geçmek üzere, maçı kurtaracak çok adamları var. Dikkat edeceğiz."

"Türkiye'de kimse konuşmuyor ama sezonu en erken biz açtık. Birçok sıkıntılar yaşadık. Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Sakatlıklar var, oruç tutanlar var. Kasımpaşa maçına tam kadro çıkamayacağız, çünkü kupada rövanş var. Avrupa'ya gidenler sıkıntı yaşıyor."







