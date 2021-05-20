Geçen sezon bir ara liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkında kazanan Sivasspor, bu sezon da son 19 maçını kaybetmeden UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı başardı. Rıza Çalımbay, son iki sezonda Sivasspor ile büyük başarılara imza atarken deneyimli teknik adamın sözleşmesi gündeme geldi.

FANATİK'ten Ömer Necati Albayrak'ın edindiği bilgiye göre Sivasspor yönetimi ile Rıza Çalımbay arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Tarafların 10 gün sonra yeniden bir araya geleceği öğrenildi.