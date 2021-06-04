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Sivasspor'da Rıza Çalımbay bir yıl daha takımın başında

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesi 2020-2021 sezonunun ardından sona ermişti.

04 Haziran 2021, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay bir yıl daha takımın başında

Demir Grup Sivasspor , teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı. Kırmızılı Beyazlı ekip anlaşmayı resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yiğidolar'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 


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Yarın imzayı atacak

Kırmızı-beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Demir Grup Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



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