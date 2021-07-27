Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 11.30'da başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma ve hücum çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sivasspor , yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA