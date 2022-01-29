Sivasspor’da neşeli idman

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor , bugün yaptığı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 15.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit / SİVAS (İHA)