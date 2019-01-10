Sivasspor’da Muhammet Demir’in doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un forvet oyuncusu Muhammet Demir için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya’da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte golcü futbolcu Muhammet Demir için sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, futbolcunun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Muhammet, daha sonra tebrikleri kabul etti.