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Sivasspor’da kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

15 Ocak 2023, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Sivasspor’da kupa mesaisi

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

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Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Karacabey Belediye Spor 17 Ocak Salı günü saat 14.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.(DHA)

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