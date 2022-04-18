Sivasspor’da kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Serik'te yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya geçerek kampa girecek.

İHA