Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’a 3-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’da kötü gidişat sürüyor.

Ligin 21. haftasında Akhisarspor’u 2-1 mağlup ettikten sonra 22. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 4-2, geçen hafta sahasında Antalyaspor’a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, kötü gidişi dün Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta da sonlandıramadı.

Ligde 9 haftadır kazanamayan rakibine 3-2 yenilen Sivas ekibi, üst üste 3. kez sahadan puansız ayrıldı.

Son 3 haftada kalesinde 9 gol gören ve 5 kez fileleri havalandıran Demir Grup Sivasspor, 31 puanda kaldı.

- Zorlu maçlar bekliyor

Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 10 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Sivasspor, deplasmanda ise Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

AA