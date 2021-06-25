Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ’un yeni transferi Koray Altınay, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük’ten 2 yıllığına renklerine bağladığı Koray Altınay, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Kan tetkikleri yapılan Koray Altınay, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.