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Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Nisan 2019, Çarşamba 17:41
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Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, idmanı koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.

Gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanın ardından Konya’ya hareket edecek.

AA

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