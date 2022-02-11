Ara transfer döneminin en sessiz takımlarından biri olan Sivasspor ’da kadroya katılan tek isim Fransız ekibi Dijon’dan Konate olmuştu. Ancak oyuncuyla ilgili resmi açıklama yapılmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre 32 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili evrak eksiği nedeniyle resmi açıklamanın yapılmadığı belirtildi. TFF’ye lisans başvurusunun iletildiği kaydedilirken Dijon kulübünden gelecek evrağın ardından duyurunun gerçekleştirileceği kaydedildi. Sivasspor’da Konate dışında herhangi bir takviye yapılmadı.