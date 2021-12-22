Sivasspor’da Kayode, gol sayısını 3’e yükseltti

Spor Toto Süper Lig ’de Rizespor ile karşılaşan Sivasspor ’da Olarenwaju Kayode attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 3. kez ağları sarstı. Kayode, maçın 72. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Kayode böylece bu sezon 3. kez takımı adına skor üretti.

Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 16 maça çıkan Kayode, 11 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez kırmızı kartla cezalandırılan Olarenwaju Kayode, 852 dakika oyunda kaldı.

İHA