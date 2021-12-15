Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.