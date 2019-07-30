Hem iddialı hem de kaliteli bir kadro ile yeni sezona girmeyi planlayan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda transfer için yoğun mesai harcanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Alper Potuk için bastırıyor. Yiğidolar, Sarı-Lacivertliler ile kiralık olarak prensip anlaşmasına vardı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında süre almasıyla beraber yeni sezonda Kanarya’da forma giyebileceğini düşünmesi nedeniyle Sivas’ın teklifini bekletiyor. Yiğido ise ısrarına devam ediyor.