Sivasspor’da hazırlıklar devam ediyor

Partizani ile oynadığı hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor , bugün yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarına devam etti. Kampın 9. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından çabukluk koşuları yaptı. Antrenman geniş alan pas çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor akşam saat 17.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek. (İHA)



