Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

07 Ocak 2019, Pazartesi 21:36
- A +
Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4’e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.