Sivasspor’da gündem teknik direktör Rıza Çalımbay...

Çalımbay son maçına Göztepe’ye karşı çıkacak, ardından yönetimle yeni kontrat için masaya oturacak. Bazı kesimlerin Sivasspor’un sezon başında başarısız olacağı yönünde görüş belirttiğini ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti: “Bu takım küme düşer veya küme düşmeye oynar, diye bakılıyordu. Ama biz bunun tersini yaptık. Ligin son maçına geldik ve Sivasspor üçüncü. Bence bu, şampiyonluk kadar değerli.”

‘Çok iyi transferler şart’

Sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesinin sona ereceğini belirten Çalımbay, yönetimle tekrar masaya oturacaklarını ifade etti. Sivasspor yönetiminden bazı isteklerinin olacağını dile getiren Çalımbay, “Bu isteklerim kendimden ziyade buraya yapacağımız transferler. Emre Kılınç, Fatih Aksoy ve Mert Hakan Yandaş gidecek. Mutlaka bizim o mevkilere çok iyi transferler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.